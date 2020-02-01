Katar, koronavirüs sebebiyle Çin'e uçuşları süresiz olarak durdurdu

Çin'den yayılan koronavirüs salgınının ardından 259 kişi hayatını kaybetti. Salgının giderek yayılımasının ardından birçok ülke tedbirler almaya başladı. Son olarak Katar Havayolları, Çin'e olan uçuşları süresiz olarak durduğunu açıkladı.

BİR SONRAKİ DUYURUYA KADAR UÇUŞLAR İPTAL

Katar Havayolları'ndan yapılan açıklamada, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle operasyonel zorluklar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, yaşanılan zorluklar sebebiyle 3 Şubat'tan itibaren uçuşların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Koronavirüs sebebiyle Çin'de 259 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.