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Katar, koronavirüs sebebiyle Çin'e uçuşları süresiz olarak durdurdu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle Katar, 3 Şubat'tan itibaren bu ülkeye uçuşları askıya aldı. Katar Havayolları uçuşları bir sonraki duyuruya kadar durdurdu.

01.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 20:39

Çin'den yayılan koronavirüs salgınının ardından 259 kişi hayatını kaybetti. Salgının giderek yayılımasının ardından birçok ülke tedbirler almaya başladı. Son olarak Havayolları, Çin'e olan uçuşları süresiz olarak durduğunu açıkladı.

BİR SONRAKİ DUYURUYA KADAR UÇUŞLAR İPTAL

Katar Havayolları'ndan yapılan açıklamada, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle operasyonel zorluklar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, yaşanılan zorluklar sebebiyle 3 Şubat'tan itibaren uçuşların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. sebebiyle Çin'de 259 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

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Kaynak: AA


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