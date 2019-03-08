Katar İle Büyük Projeler Ve Yeni Ortaklıklar Çok Yakında

Katar ile Türkiye arasındaki karşılıklı iyi niyetli girişimler ve gelişmeler, Türkiye'nin özellikle son dönemlerdeki ticari ve ekonomik ilişkilerine oldukça olumlu yansıdı. Katar, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 47'den 37'nci sıraya çıkarken; 2017 yılında Katar ile Türkiye arasındaki 600 milyon dolarlık ihracat hacmi, 2018 yılında 1 milyar doların üzerine çıktı.

Türkiye'de kurumlar arası ortak yatırım ve proje girişimleri, özellikle son dönemlerde Türkiye ve Katar hükümetinin yoğun gündemleri arasında yer alıyor. Yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanan bu ortak girişim ve yatırım projelerinin birçoğu ise şimdilik gizli tutuluyor. İlerleyen yıllarda büyük projelerde ve yatırımlarda, Katar hükümetinin ve firmalarının çokça isminin duyulacağı öngörülüyor. Katar hükümeti ve firmalarıyla birlikte Katar vatandaşlarının da Türkiye'de her çapta yerleşik olarak bulunması ve yatırım yapması isteniyor. Türk firmalarının ise Katar'da pek çok sektörde faaliyet göstererek ihracat boyutunu artırması hedefleniyor.

Türkiye ile Katar arasında dış ticaret hacminin, Türkiye lehine sürekli arttığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Katar'ın Doha şehrinde düzenlenen 1. Uluslararası Ürün Fuarı'na, Türkiye'nin 26 firma ile iştirak ettiğini ve bu fuarın itici gücü ile 2019 yılında Türkiye'nin Katar'a 1.5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı beklediklerini ifade etmişti.

Kaynak: Bültenler