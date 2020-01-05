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Katar ile Kuveyt 15 yıl süreli LNG ihracatı anlaşması imzaladı

Katar'ın milli petrol şirketi Qatar Petroleum, Kuveyt Petrol Kurumu ile 2022'den itibaren 15 yıl süreyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki için anlaşma imzaladı.

05.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:26 Katar ile Kuveyt 15 yıl süreli LNG ihracatı anlaşması imzaladı
'ın milli petrol şirketi Qatar Petroleum, Petrol Kurumu ile 2022'den itibaren 15 yıl süreyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki için anlaşma imzaladı.
Qatar Petroleum ile Kuveyt Petrol Kurumunun ortak yazılı açıklamasına göre, anlaşma Qatar Petroleum'un 2022 itibarıyla Kuveyt'in "Ez-Zur" limanındaki LNG kompleksine, yıllık 3 milyon ton LNG tedarik etmesini öngörüyor.
Dünyanın en büyük gaz üreticilerinden Katar, geçen ay, yıllık LNG üretiminin yaklaşık yüzde 64 artırılarak 77 milyon tondan 126 milyon tona çıkarılacağını duyurmuştu.

Kuveyt, Katar, Güncel

Kaynak: AA

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