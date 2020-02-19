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Katar ile Rusya güvenlik alanında mutabakat zaptı imzaladı

Katar ve Rusya arasında güvenlik alanında iş birliğini artırmak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

19.02.2020 23:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:06Katar ile Rusya güvenlik alanında mutabakat zaptı imzaladı
ve arasında güvenlik alanında iş birliğini artırmak amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, başkent 'yı ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev başkanlığındaki üst düzey güvenlik heyetini kabul etti.
Görüşmede iki ülke arasında güvenlik alanı başta olmak üzere iş birliğini geliştirme yolları, terörle mücadele çabalarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
Taraflar arasında görüşmenin ardından güvenlik alanında mutabakat zaptı imzalandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sözcüsü Yevgeniy Anoşin de görüşmede güvenlik ve ekonomik iş birliği alanları gibi Rusya-Katar ilişkileri ile ilgili çeşitli konuların ele alındığını belirtti.
Anoşin ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziran ayında St. Petersburg'da düzenlenecek Uluslararası Forumu (SPIEF) etkinlikleri kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmeyi umduğunu ifade etti.

Katar, Rusya, Doha, Güncel

Kaynak: AA

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