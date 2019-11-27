Katar ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde büyük artış

İstanbul'da 27- 29 Kasım tarihleri arasında 10. kez düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'nde konuşan Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Bin Ahmed Al Kuwari, Türkiye ile Katar arasında son dönemde yürütülen çalışmalar sonucunda ikili ekonomik ilişkilerde yüzde 79 oranında artış yaşandığını açıkladı.

Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Bin Ahmed Kuwari, 90 ülkeden 3 binden fazla katılımcının yer aldığı 10'uncu Boğaziçi Zirvesi'nde konuştu. Türkiye ile Katar arasında son dönemde artan siyasi ve ekonomik işbirliğine değinen Bakan Kuwar, Körfez Bölgesi'nin jeostratejik önemini vurgularken, bölgenin uluslararası ticarette daha önem kazandığını söyledi. Sürdürülebilir ekonomi, güvenlik ve huzur için ülkeler arası işbirliklerine ihtiyaç olduğunu belirten Kuwari, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin artırılması çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

İkili ekonomik ilişkilerde yüzde 79 oranında artış yaşandığını açıklayan Bakan Kuwari, şöyle konuştu:

"İki kardeş ülke olan Katar ile Türkiye arasında ekonomik işbirlikleri semeresini vermeye başlamıştır. Bu anlaşmalar çerçevesinde ikili ekonomik ilişkilerde önemli bir gelişme söz konusu. Özellikle 2018'de yatırımlarla ilgili çok önemli bir anlaşma yapılmıştı ve bu anlaşmadan sonra büyük bir sıçrama gözlemledik. Şu an her ülke diğer ülkenin vatandaşlarına

teşvik ve kolaylık sağlamakla yükümlü."

500 TÜRK FİRMASI KATAR'DA

İkili ilişkilerde yaşanan gelişme sonrasında Katar'da faaliyet gösteren Türk firmalarının sayısının da arttığını belirten Kuwari hali hazırda Katar'da yaklaşık 500 Türk firmasının faaliyette olduğunu kaydetti. Bakan Kuwari "Katar ve Türkiye ekonomisine ve iki kardeş ülke halkına hizmet ediyoruz, bundan da mutluluk duyuyoruz. 2020'de de kardeş ülkemiz ile işbirliğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani'nin uluslararası işbirliklerinin artırılması yönünde bir arzusunun olduğunu dile getiren Kuwari bütün devlet kuruluşlarının da diğer ülkelerle olan işbirliklerini geliştirmek için gayret gösterdiğini ifade etti.