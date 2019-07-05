05.07.2019 18:20
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Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Shafi Mardin'de

Katar

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al-Shafi, bir dizi temasta bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al-Shafi, bir dizi temasta bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in özel davetlisi olarak Mardin'e gelen Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al-Shafi Mardin Valiliğini ziyaret etti. Ardından Başkan Veysi Şahin ile birlikte Mardin şehir gezisi yapan Katar Büyükelçisi Al-Shafi ve beraberindeki heyet bir otelde öğle yemeği yedi. Ardından karayolu ile Midyat'a hareket eden Al-Shafi, burada Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile birlikte ilçede çeşitli temaslarda bulundu.

Midyat belediye Başkanı Veysi Şahin, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al-Shafi'yi özel davetlim olarak Midyat'ta geldiğini söyledi. Şahin, "Büyük elçinin Midyat ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu. İlçemize önemli yatırımlar yapmak için görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geleceğiz. Büyük elçiyi İlçemizde 2 gün boyunca misafir edeceğiz. Midyat ilçesinin tarihi ve kültürel yerlerini gezdireceğiz. Midyat dinlerin ve dillerin kentidir. Arap'ı, Kürt'ü, Türk'ü, Süryani'si ile Midyat'ta bir mozaik tablosunu oluşturuyoruz. Midyat her türlü yatırımın yapılabileceği önemli bir ticaret ve yatırım merkezidir" dedi. - MARDİN
Kaynak: İHA
Mardin, Ankara, Midyat, Katar, Güncel

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