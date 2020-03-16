Katar'ın desteğiyle Gazze'de ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye göz ameliyatı yapıldı
İsrail ablukası altındaki Gazze'de, ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye göz ameliyatı yapıldı.
16.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:38
İsrail ablukası altındaki Gazze 'de, ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye göz ameliyatı yapıldı.
Gazzeliler, "Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi"nin 2 milyon dolarlık desteğiyle bölgedeki Saint John Göz Hastanesinde ameliyat edildi.
Komite tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de yaşam koşullarının kötüleşmesi ve sağlık alanındaki acil ihtiyaca binaen bu yardımın sağlandığı belirtildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Komite Başkanı Muhammed el-İmadi de insani durumun gün geçtikçe kötüye gittiği Gazze'de göz ameliyatı masraflarını karşılayamayacak çok sayıda kişi olduğuna dikkati çekti.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs 2019'da Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.
Bu kapsamda görevlendirilen Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinin 2 yıl boyunca bölgeye maddi yardım sağlaması bekleniyor.
Gazzeliler, "Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi"nin 2 milyon dolarlık desteğiyle bölgedeki Saint John Göz Hastanesinde ameliyat edildi.
Komite tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de yaşam koşullarının kötüleşmesi ve sağlık alanındaki acil ihtiyaca binaen bu yardımın sağlandığı belirtildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Komite Başkanı Muhammed el-İmadi de insani durumun gün geçtikçe kötüye gittiği Gazze'de göz ameliyatı masraflarını karşılayamayacak çok sayıda kişi olduğuna dikkati çekti.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs 2019'da Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.
Bu kapsamda görevlendirilen Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinin 2 yıl boyunca bölgeye maddi yardım sağlaması bekleniyor.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti