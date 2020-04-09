Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- Katar'ın gönderdiği sahra hastaneleri İtalya'ya ulaştı

- Katar'ın gönderdiği sahra hastaneleri İtalya'ya ulaştı Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı İtalya'nın verdiği mücadeleye destek vermek için Katar'dan gönderilen 2 sahra hastanesi İtalya'ya ulaştı.

09.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:16
- Katar 'ın gönderdiği sahra hastaneleri İtalya 'ya ulaştı
DOHA - Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı İtalya'nın verdiği mücadeleye destek vermek için Katar'dan gönderilen 2 sahra hastanesi İtalya'ya ulaştı.
Katar, Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı İtalya'nin verdiği mücadeleye destek amacıyla 2 sahra hastanesi gönderdi. Hastaneler, Katar Hava Yolları'na ait 2 askeri uçağıyla başkent Roma yakınlarındaki "Pratica di Mare" askeri havaalanına ve "Verona Villa Franca" havaalanına ulaştı. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla gönderilen uçaklar, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi di Mayo ile Katar'ın Roma Büyükelçisi Abdülaziz bin Ahmed el-Maliki al-Juhani karşıladı. Biri 5 bin 200, diğeri 4 bin metrekarelik alana kurulacak iki hastanenin her birinin bin yatak kapasiteli olacağı belirtildi. - Katar’ın gönderdiği sahra hastaneleri İtalya’ya ulaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: İtalya, Katar, Roma, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson’dan güzel haber geldi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson'dan güzel haber geldi
Haberler ›› Güncel ››- Katar'ın gönderdiği sahra hastaneleri İtalya'ya ulaştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:31: İşmerkezinin çatı katında insan kafatası bulundu - Haber 21:30: ABD Alaska'da Rus uçaklarına önleme yaptı - Haber 21:27: Dışişleri'nden Yemen'deki ateşkesle ilgili açıklama - Haber 21:27: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılını kutladı - Haber 21:25: Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'da devam eden projeleri inceledi - Haber 21:24: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler