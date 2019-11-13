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Katar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Katar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

13.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:12Katar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
, ordusunun Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarını kınadı.
Katar ajansı QNA'ya göre, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani'nin liderliğinde, başkent 'daki Emirlik Divanı'nda toplanan Bakanlar Kurulunun ardından yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları kınandı.
Uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını durdurmak ve Filistin halkını korumak için acilen harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, Filistin topraklarının işgalinden ve masum insanların terörize edilmesinden kaynaklanacak tehlikeli sonuçlardan İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ve kararları defalarca ihlal etmesinin, sadece bölgedeki gerilimi artıracağı ve barış sürecini sürdürme çabalarını baltalayacağı kaydedildi.
Ne olmuştu?
İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.
Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmış bu nedenle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.
Bölgedeki tansiyon giderek yükselirken, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 71 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

İsrail, Katar, Gazze, Doha, Güncel

Kaynak: AA

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