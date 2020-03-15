Katar, koronavirüs önlemlerini artırdı
Katar yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uçuşların ve toplu ulaşım hizmetlerinin askıya alınması gibi bir dizi önlem aldı.
15.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:50
Katar yönetimi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uçuşların ve toplu ulaşım hizmetlerinin askıya alınması gibi bir dizi önlem aldı.
Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında toplanarak, ülke genelinde virüsle mücadele için önlemleri artırdı.
Komite tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, transit ve kargo seferleri ile ülkeye dönecek Katarlıları taşıyanlar dışında Uluslararası Hamed Havalimanı'na yapılacak tüm uçuşların 14 gün boyunca askıya alınmasına karar verildiği, bu sürenin gerektiğinde uzatılabileceği kaydedildi.
Ülkede ayrıca bu geceden başlamak üzere toplu ulaşım hizmetleri durduruldu.
Alınan önlemler arasında, 55 yaş üzerindeki memurlar, hamile bayanlar ve kronik hastalıkları olanlara izin verilmesi, devlet okullarında okuyan öğrencilerin 22 Mart, özel okullarda okuyanlar ile üniversite öğrencilerinin ise kendi eğitim takvimlerine göre uzaktan eğitime başlaması yer aldı.
Şeyh Temim, özel sektöre 75 milyar riyallik teşvik sağlanması, Merkez Bankası'nın da diğer bankaları, özel sektörün kredi taksitlerini ertelemeye teşvik edecek uygun bir mekanizma geliştirmesi talimatı da verdi.
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Lulva el-Hatır, konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, lojistik ile küçük ve orta ölçekli sanayi bölgelerinden 6 ay boyunca kira alınmaması, turizm, otelcilik, ticaret kompleksleri ve lojistik merkezlerin 6 ay boyunca elektrik ve su faturasından, gıda ve tıbbi malzemelerin 6 ay boyunca gümrük vergisinden muaf tutulmasına karar verildiğini söyledi.
Katar'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 337'ye yükselmişti.
Kriz Yönetimi Yüksek Komitesi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında toplanarak, ülke genelinde virüsle mücadele için önlemleri artırdı.
Komite tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, transit ve kargo seferleri ile ülkeye dönecek Katarlıları taşıyanlar dışında Uluslararası Hamed Havalimanı'na yapılacak tüm uçuşların 14 gün boyunca askıya alınmasına karar verildiği, bu sürenin gerektiğinde uzatılabileceği kaydedildi.
Ülkede ayrıca bu geceden başlamak üzere toplu ulaşım hizmetleri durduruldu.
Alınan önlemler arasında, 55 yaş üzerindeki memurlar, hamile bayanlar ve kronik hastalıkları olanlara izin verilmesi, devlet okullarında okuyan öğrencilerin 22 Mart, özel okullarda okuyanlar ile üniversite öğrencilerinin ise kendi eğitim takvimlerine göre uzaktan eğitime başlaması yer aldı.
Şeyh Temim, özel sektöre 75 milyar riyallik teşvik sağlanması, Merkez Bankası'nın da diğer bankaları, özel sektörün kredi taksitlerini ertelemeye teşvik edecek uygun bir mekanizma geliştirmesi talimatı da verdi.
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Lulva el-Hatır, konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, lojistik ile küçük ve orta ölçekli sanayi bölgelerinden 6 ay boyunca kira alınmaması, turizm, otelcilik, ticaret kompleksleri ve lojistik merkezlerin 6 ay boyunca elektrik ve su faturasından, gıda ve tıbbi malzemelerin 6 ay boyunca gümrük vergisinden muaf tutulmasına karar verildiğini söyledi.
Katar'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 337'ye yükselmişti.
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Kaynak: AA
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