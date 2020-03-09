Katar koronavirüs salgınından dolayı 14 ülkeden gelişleri yasakladı
9 Mart'tan itibaren, Çin, Mısır, Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Bangladeş, Nepal, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Sri Lanka, Suriye ve Tayland'dan gelenler ülkeye alınmayacak.
09.03.2020 00:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:16
Katar , yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem amaçlı 14 ülkeden gelenlerin Katar'a girişini yasakladı.
9 Mart'tan itibaren, Çin, Mısır, Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Bangladeş, Nepal, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Sri Lanka, Suriye ve Tayland 'dan gelenler ülkeye alınmayacak.
9 Mart'tan itibaren, Çin, Mısır, Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Bangladeş, Nepal, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Sri Lanka, Suriye ve Tayland 'dan gelenler ülkeye alınmayacak.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu :Katar koronavirüs salgınından dolayı 14 ülkeden gelişleri yasakladı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Katar, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Haberler
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Yunanistan-Türkiye sınırına asker gönderiyorlar
Haberler
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Haberler
Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Haberler
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı