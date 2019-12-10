Haberler » Güncel » Katar Milli Günü resepsiyonu Ankara düzenlendi - Haber

Katar Milli Günü resepsiyonu Ankara düzenlendi

Ankara'da bir otelde Katar Milli Günü resepsiyonu verildi.

10.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:58Katar Milli Günü resepsiyonu Ankara düzenlendi
'da bir otelde Milli Günü resepsiyonu verildi. Resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Başbakan Binali Yıldırım ve onlarca davetli katıldı.

Ankara'da bir otelde Katar Devleti'nin Milli Günü resepsiyonu verildi. Resepsiyonuna, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar, yerli ve yabancı basın mensupları, temsilciler, akademisyenler ile davetli kişiler katıldı.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al Şafi resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Türkiye-Katar ikili ilişkileri sağlam değerler ve yüce ilkelerden oluşan bir zemin üzerinde inşa edilmiş örnek bir ilişkidir. Türkiye-Katar ilişkileri sağlam değerler ve yüce ilkelerden oluşan bir zemin üzerinde inşa edilmiş örnek bir ilişkidir. Bunun yanı sıra uluslararası ve bölgesel siyasi konularda da tam bir uyum içinde hareket etmekteyiz. Katar Emirimiz Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilge liderliklerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği aşamadan mutluluk duyuyoruz ilişkilerin daha da ilerlemesini arzuluyoruz. Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı zorluklarla hep yanında olacağımızı da vurgulamak isteriz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop ise Katar ve Türkiye arasındaki dünyada benzerine rastlanılmayan bir ilişki olduğunu söyledi. Şentop, "Bu dostluk ilişkisi sözde kalan bir ilişki değil zor anlarda gücünü ispatlamış bir ilişkidir" ifadelerini kullandı. Şentop aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Katar meclis şurası arasında bir mutabakat zaptı imzalanarak ilişkilerin daha güçlü bir zeminde ilerlemesini sağlayacaklarını söyledi.

Büyükelçi Şafi ve beraberindeki davetliler, Katar ve Türkiye bayraklarının bulunduğu pastayı kesti. Şafi ve Şentop bazı davetlilerle fotoğraf çektirdi, salona kurulan çadırda kahve içti, davetliler ise Katar mutfağının lezzetlerinin yer aldığı açık büfe yiyeceklerden tattı. - ANKARA

Türkiye, Ankara, Katar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi) Akıl, izan ve vicdan... - Haber
22:30 ABD'den 2 haftada 72 "yolsuzluk" ve "insan hakları ihlalleri" yaptırımı - Haber
22:27 YTB Başkanı Eren: "(Ahıska sürgünü) Mezar taşları olmayan şehitlerimiz var" - Haber
22:26 flaş - Haber
22:22 Kayseri'de demir atölyesinde çıkan yangında iki iş yeri hasar gördü - Haber
21:19 Antalya'da sağanak yağışa karşı tencere tepsili önlem - Haber
21:06 MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haber
20:04 Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber
19:52 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu - Haber
19:46 Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti - Haber
10.12.2019 22:42:37