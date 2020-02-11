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Katar Milli Spor Günü dostluk maçıyla kutlandı

Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı ile Türkiye'deki spor federasyonu ve kulüp başkanları dostluk maçında buluştu.

11.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:01
Büyükelçiliği Takımı ile Türkiye'deki federasyonu ve kulüp başkanları dostluk maçında buluştu.
Katar Milli Spor Günü etkinlikleri kapsamında Katar'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Eryaman Stadyumu'nda dostluk maçı oynandı.
Hakemler Ali Palabıyık, Soner Maraş ve Serkan Olguncan'ın görev aldığı maçta, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'nin de yer aldığı Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı ile federasyon ve spor kulübü başkanları forma giydi.
Büyükelçi Şafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dostluk maçının Türkiye ve Katar ilişkilerinin gelişimi açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti. Şafi, organizasyona katılanlara teşekkür etti.
Katar Milli Spor Günü dostluk maçıyla kutlandı

Futbol, Katar, Güncel

Kaynak: AA


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