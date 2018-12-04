Katar, Opec'ten Ayrılıyor

Katar
, aldığı bir kararla 2019 yılı Ocak ayında OPEC'ten ayrılacağını duyurdu.
Katar'ın aldığı kararla ajanslara düşen bu son dakika gelişmesi ile 1960'tan bu yana petrol satışlarında ortak karar alan ülkeler için dengeler değişebilir.
Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, 2019 yılı ocak ayında Petrol İhrac Eden Ülkeler Teşkilatı'ndan (OPEC) ayrılacaklarını açıkladı. Ülkesinin ayrılık kararını açıklayan Saad al-Kaabi, "OPEC'ten Ocak itibariyle çekileceğiz. Kararımızı OPEC'e bu sabah ilettik. OPEC üyesi olmayan her ülke gibi tüm taahhütlerimize uymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Opec,Katar
04 Aralık 2018 Salı 09:51