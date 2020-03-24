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Katar Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadeleye destek için "gönüllülük kampanyası" başlattı

Katar Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesi kapsamında gönüllülerin katılabileceği "Katar İçin" temalı bir kampanya başlattığını duyurdu.

24.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:36
Katar Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadeleye destek için

Katar Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önlenmesi kapsamında gönüllülerin katılabileceği "Katar İçin" temalı bir kampanya başlattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mevcut durumda salgınla mücadele çerçevesinde özel ve kamu sektöründe yürütülen çalışmaların desteklenmesi için toplumun sarf ettiği çabaların bir araya getirilmesi gerektiği belirtildi.

Kampanyaya katılanların devlete bağlı çeşitli sağlık birimlerinde çalışacağına işaret edilen açıklamada, görevlerinin; sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, genel sağlık bilincinin yükseltilmesi ve lojistik hizmet sağlanması olacağı kaydedildi.

Açıklamada, gönüllülerin uygulamadan önce 2 saat tanıtım ve 2 saat de kendilerinden talep edilen göreve ilişkin uzmanlık kursu alacakları ifade edildi.

Katar vatandaşları ve ülkede ikamet edenlere koronavirüsle mücadele için bu kampanyaya katılma çağrısı yapılan açıklamada, üç ay sürecek kampanyanın mart sonundan haziran başına kadar devam edeceği aktarıldı.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 501'e yükseldi, bunlardan 37'si sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Katar, Güncel

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