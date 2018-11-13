Katar Tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Uçağın İçi İlk Kez Görüntülendi

Katar Şeyhi Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a VIP donanımlı özel uçağını hediye etmişti. Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerek Cumhurbaşkanlığı filosuna katılmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda giydirilen Boeing 747-8 tipi uçak ilk resmi uçuşunu Fransa'ya yaptı.

UÇAĞIN İÇ GENİŞLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan'ın yeni uçağıyla eski uçağı arasındaki genişlik farkı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı'nın gazetecilerle verdiği fotoğrafta iç mekanın ferahlığı, geçmiş gezilerle kıyaslandığında çok açık bir şekilde görülüyor. Masa bile eskisinin neredeyse iki katı.

Eski

Yeni

UÇAĞIN DEĞERİ 500 MİLYON DOLAR

Normalde 400 yolcu kapasitesi bulunan uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor. Uçağın tahmini değeri 500 milyon dolar olarak telaffuz ediliyor. 15 Eylül tarihinde İsviçre'nin Basel kentinden İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçak, o günden bu yana THY'nin bakım hangarında özel bir bölümde bakım ve boya işlemleri için tutuluyordu.

Uçağın toplantı salonu dekore edilmeden önceki hali