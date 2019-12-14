Haberler » Güncel » Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı karargahı açıldı - Haber

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı karargahı açıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da yapımı tamamlanan Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nın açılış törenine katıldı.

14.12.2019 23:15 | Son Güncelleme: 14.12.2019 23:15Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı karargahı açıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 'ın başkenti Doha'da yapımı tamamlanan Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Akar ve Orgeneral Güler'i Halid Bin Velid Kışlası'na gelişinde Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el- Attiye karşıladı.
Askeri törenin ardından Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katar Savunma Bakanı el- Attiye ve Katar Genelkurmay Başkanı Ganim kurdele keserek Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Karargahı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Konferans salonunda Türk ve Katarlı personelle bir araya gelen Bakan Akar, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını ileterek başladı. İki ülke arasındaki dostluğa dikkati çeken Bakan Akar, "Biz kara gün dostuyuz" diye konuştu.
Başarılı çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Bakan Akar, kazasız belasız hayırlı, başarılar görevler temennisini dile getirdi. Törenin sonunda Bakan Akar ve el-Attiye'nin himayelerinde iş birliği protokolü imzalandı.
Karargahtaki incelemelerinin ardından Bakan Akar ve Katar Savunma Bakanı el- Attiye görüştü. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı Ganim de katıldı.
(İHA)

Katar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:13 Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı 6 yaralı - Haber
00:05 Otomobil kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 6 yaralı - Haber
00:02 Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 15 Aralık 2019 - Haber
00:00 Tren kazasında ölen 3 kişinin taziyesine giden akrabaları kazada yaralandı - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
21:02 Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi - Haber
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Haber
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Haber
15.12.2019 00:28:29