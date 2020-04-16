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Katar, Uluslararası Af Örgütü'nün, ülkedeki yabancı işçilere yönelik raporunu yalanladı

Katar, Uluslararası Af Örgütü'nün, yasa dışı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı edilen bazı işçilerle ilgili yayımladığı raporun asılsız olduğunu duyurdu.

16.04.2020 06:16 | Son Güncelleme: 16.04.2020 06:16
Katar, Uluslararası Af Örgütü'nün, ülkedeki yabancı işçilere yönelik raporunu yalanladı
Katar , Uluslararası Af Örgütü'nün, yasa dışı faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle sınır dışı edilen bazı işçilerle ilgili yayımladığı raporun asılsız olduğunu duyurdu.
Hükümete bağlı İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana Uluslararası Af Örgütü, Katar aleyhinde asılsız iddialarda bulunmak için gereksiz bir zaman ve kaynak ayırdı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Uluslararası Af Örgütü'nün, Katar'ın salgınla mücadelede sağlık alanında yaptıklarını sürekli olarak çarpıtmaya çalıştığı ve vatandaşlar ile ülkede ikamet eden yabancıların sağlığının korunması için aldığı tedbirleri görmezden geldiği kaydedildi.
Katar'ın, sağlık alanında uluslararası standartlara uygun tedbirler aldığına değinilen açıklamada, söz konusu işçilerin "Kovid-19'la mücadele kapsamında gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında yasa dışı faaliyetlerde bulunduklarının anlaşılması üzerine sınır dışı edildiklerine" dair örgüte bilgi verildiği aktarıldı.
Uluslararası Af Örgütü dün yayımladığı raporda, Katar'ın, kendilerine Kovid-19 testine tabi tutulacaklarını tebliğ ettiği onlarca yabancı işçiyi kovduğunu ve tutukladığını öne sürmüştü.
Raporda, Katar'dan, tutuklanan ya da kovulmakla tehdit edilen işçilere, haklarında alınan kararlara itiraz hakkı vermesi istenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Af Örgütü, Katar, Güncel
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