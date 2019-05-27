Katar ve ABD arasında askeri görüşme

Katar Kara Kuvvetleri Komutanı
Said Hassin el-Hiyareyn, ABD Merkez
Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Orta Doğu Ordu
Komutan Yardımcısı David Hale ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü.
Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Hiyareyn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Orta Doğu Ordu Komutan Yardımcısı Hale ile başkent Doha
'da bir araya geldi.
Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey isimlerin de katıldığı görüşmede, ikilinin iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştüğü kaydedildi.
Haberde görüşmenin detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Merkez
, Salih Zeki Çolak
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Kaynak: AA