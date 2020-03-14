Katar ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Katar'da 337'ye, Lübnan'da 93'e yükseldi.
14.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:14
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Katar 'da 337'ye, Lübnan 'da 93'e yükseldi.
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 337'ye yükseldiği belirtildi.
Bu kişilerin daha önceki vakalarla temas halinde olan kişiler olduğu aktarıldı.
Lübnan'da vaka sayısı 93
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise virüse yakalananların sayısının 93'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, virüsün yayıldığı ülkelerden gelenlerin gözlem altında tutulduğu belirtilerek, tüm vatandaşlara resmi makamlardan yapılan uyarıları dikkate alma ve evde durma çağrısı yapıldı.
Lübnan'da son verilere göre 77 kişide virüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 337'ye yükseldiği belirtildi.
Bu kişilerin daha önceki vakalarla temas halinde olan kişiler olduğu aktarıldı.
Lübnan'da vaka sayısı 93
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise virüse yakalananların sayısının 93'e yükseldiği ifade edildi.
Açıklamada, virüsün yayıldığı ülkelerden gelenlerin gözlem altında tutulduğu belirtilerek, tüm vatandaşlara resmi makamlardan yapılan uyarıları dikkate alma ve evde durma çağrısı yapıldı.
Lübnan'da son verilere göre 77 kişide virüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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Kaynak: AA
Manşet
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