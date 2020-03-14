Menü
Haberler ›› Güncel ››Katar ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor - Güncel

Katar ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Katar'da 337'ye, Lübnan'da 93'e yükseldi.

14.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:14
Katar ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Katar 'da 337'ye, Lübnan 'da 93'e yükseldi.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 337'ye yükseldiği belirtildi.

Bu kişilerin daha önceki vakalarla temas halinde olan kişiler olduğu aktarıldı.

Lübnan'da vaka sayısı 93

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise virüse yakalananların sayısının 93'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, virüsün yayıldığı ülkelerden gelenlerin gözlem altında tutulduğu belirtilerek, tüm vatandaşlara resmi makamlardan yapılan uyarıları dikkate alma ve evde durma çağrısı yapıldı.

Lübnan'da son verilere göre 77 kişide virüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Lübnan, Katar, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Güncel
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü Güncel
Londra'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs vakası görüldü
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak Güncel
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak