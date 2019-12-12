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Katar ve Malezya'dan iş birliği için üst düzey komisyon kurma kararı

Katar ile Malezya arasında iş birliğinin geliştirilmesi için üst düzey ortak komisyon kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

12.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:28Katar ve Malezya'dan iş birliği için üst düzey komisyon kurma kararı
ile arasında iş birliğinin geliştirilmesi için üst düzey ortak komisyon kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandı.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 'yı ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti.
İkili ilişkiler ve çeşitli alanlardaki gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, Katar ile Malezya arasında iş birliğinin artırılması için üst düzey bir ortak komisyon kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandı.
Görüşmede ayrıca, Türkiye ve Katar'ın da öncü ülkeler olarak katılacağı, 18-21 'ta Malezya'da düzenlenecek "Kuala Lumpur 2019 Zirvesi"ne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
İslam ülkelerinin liderleri bir araya gelecek
Kuala Lumpur Zirvesi, 18-21 Aralık'ta "Kalkınma Öncelikleri ve Mücadele Edilmesi Gereken Alanlar" temasıyla düzenlenecek.
Toplantılarda, sürdürülebilir kalkınmanın önündeki engeller masaya yatırılacak, sonuç odaklı politika çözümleri geliştirilecek. Zirve marjında ayrıca, savunma, gıda güvenliği, gençlik, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda ikili ve çok taraflı mutabakat zaptları imzalanacak.

Malezya ile birlikte Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya'nın öncü ülkeler olarak belirlendiği zirvede, İslam ülkelerinden liderler ve düşünürlerin de aralarında bulunduğu 450'ye yakın katılımcının yer alması bekleniyor.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, resmi ziyaret kapsamında dün Katar'a gelmişti.

Malezya, Aralık, Katar, Doha, Güncel

Kaynak: AA

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