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Katar ve Pakistan hava kuvvetleri Doha'da ortak askeri tatbikat yaptı

Katar ve Pakistan hava kuvvetleri, Katar'ın başkenti Doha'da "Deprem 1" adı verilen ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.

03.02.2020 02:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 02:40Katar ve Pakistan hava kuvvetleri Doha'da ortak askeri tatbikat yaptı
ve hava kuvvetleri, Katar'ın başkenti 'da "Deprem 1" adı verilen ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Doha'da yapılan ortak tatbikattaki hedefin hava muharebe yeterliliğini artırmak, savaş manevralarını uygulamak ve iki taraf arasında deneyim paylaşımı sağlamak olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Kurmay Pilot Ali el-Ahbabi'nin, "İki taraf arasında askeri iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği askeri tatbikat, gelecekte Katar ve Pakistan Hava Kuvvetleri arasındaki yapılacak tatbikatların bir çekirdeğini oluşturacak" ifadesine yer verildi.

Pakistan, Katar, Doha, Güncel

Kaynak: AA

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