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Katar ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı Katar'da 1325'e, Ürdün'de 323'e yükseldi.

04.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:00
Katar ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı arttı
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı Katar 'da 1325'e, Ürdün 'de 323'e yükseldi.
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 250 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülkedeki toplam vaka sayısının 1325 olduğu belirtildi.
Yeni vakalardan bazılarının yurt dışından dönenler ya da bu kişilere temas edenlerden oluştuğunun aktarıldığı açıklamada, 16 kişinin hastalığı yenmesiyle iyileşenlerin sayısının 109'a yükseldiği ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı, daha önce Kovid-19 kaynaklı ölü sayısını 3 olarak açıklamıştı.
Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, hükümet sözcüsü Emced el-Adayile ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, 13 kişide daha virüs tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 323'e yükseldiğini açıkladı.
Cabir, 16 kişinin virüsü yendiğini, böylelikle iyileşenlerin sayısının 74 olduğunu ifade etti.
Hükümet sözcüsü Adayile ise vatandaşların sokağa çıkma yasağını ne derece uyguladığının takip edilmesi için dron ve güvenlik kameralarının kullanılacağını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ürdün, Katar, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Katar ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı arttı - Haberler
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