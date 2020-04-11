Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Katar ve Ürdün'de Kovid-19 vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar'da 2 bin 728'e, Ürdün'de 381'e yükseldi.

11.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 22:32
Katar ve Ürdün'de Kovid-19 vakaları artıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar 'da 2 bin 728'e, Ürdün 'de 381'e yükseldi.
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 216 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve ülkedeki vaka sayısının 2 bin 728'e yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada, 247 kişinin de tedavinin ardından sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanı Said Cabir, yaptığı yazılı açıklamada, 9 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve toplam vaka sayısının 381'e yükseldiğini belirtti.
Cabir, toplam iyileşen kişi sayısının da 177 olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ürdün, Katar, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
İstanbul’da hareketli gece! Beyoğlu’nda polis ekiplerine ateş açıldı Haberler
İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya’yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Haberler ›› Güncel ››Katar ve Ürdün'de Kovid-19 vakaları artıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:05: Başkentte gün batımı manzarası - Haber 23:02: Başkentin cadde ve meydanları sessizliğe büründü - Haber 23:01: EMİNE ERDOĞAN'DAN "ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ" ŞARKISIYLA "EVDE KAL" MESAJI - Haber 23:01: Rusya'da bir hastanede 180 doktora korona virüs bulaştı - Haber 23:00: Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu - Haber 21:48: 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 20:50: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi - Haber