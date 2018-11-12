Katarlı Sidra Medicine'den Bölgede Bir İlk!

Bu hizmetin başlatılmasıyla Avrupa ve Amerika'daki laboratuvarlara numune gönderilmesine gerek kalmayacak ve böylece tedavi süreleri kısalacak.

Merkez, bu bölümü ile çocuklarda ve gençlerde görülen kanser, kalıtsal metabolizma bozuklukları ile "antibiyotiklere dirençli bakteri" enfeksiyonları gibi hastalıkların zamanında teşhisi ve tedaviye vakit kaybetmeden başlanması için Körfez Arap Ülkeleri ve komşularına hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyor.

Kurulan bu ultramodern laboratuvar ortamında gen haritası analizleri, diyabet, böbrek, karaciğer, kemik veya hormon problemleri, antibiyotiklere dirençli bakterilerin tespiti ve karakterize edilmesi, viral ve diğer hastalıkların teşhis edilmesi için moleküler tekniklerin kullanılması, gelişim geriliği ve otizm gibi nadir görülen genetik koşulların tespiti gibi pek çok konu teşhis edilebiliyor.