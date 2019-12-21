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Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı

Ankara'da, "Çiftlik Bank" benzeri bir sistem oluşturan ve bunu kendi aralarında "Arsa Bank" olarak adlandıran şüpheliler, kıyı bölgelerinden arsa alıp Katarlılara yüksek karla satacakları vaadiyle 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandırdı. 4 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı.

21.12.2019 00:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 01:14

Başkentte, kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yüksek karla Katarlılara satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandıran 4 şüpheli yakalandı.

TAKİBE ALINDILAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, arazi alım satımı yaparak yüksek kar sağlayacakları vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin, kıyı bölgelerinden alacakları arazileri Katarlılara yüksek karla satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

"ÇİFTLİK BANK" BENZERİ SİSTEM OLUŞTURULDU

Konuyu araştıran ekipler, şüphelilerin "Çiftlik Bank" benzeri bir sistem oluşturduğunu ve bunu kendi aralarında "Arsa Bank" olarak adlandırdığını tespit etti.

ELEBAŞI, YURTDIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, aylarca süren çalışmalar sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Grup elebaşının, saklandığı evde yurt dışına kaçma planları yaptığı ortaya çıktı. "Ağa" lakaplı elebaşı, "Arsa Bank" mağdurlarından gizlenebilmek için kılık değiştirdiğini ve aylarca sokakta evsiz insan görünümüyle dolaştığını söyledi.

İLK KATILANLARA BİR MİKTAR PARA KAZANDIRIYORLARDI

İfadesinde tüm yapıyı anlatan grubun elebaşı, referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti.

TÜM PARAYI YASADIŞI BAHİS SİTELERİNDE KAYBETMİŞ

Şüpheli, mağdurlara arsa alım satımı yaptığını söylese de arsa almadığını ve tüm parayı yasa dışı bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf etti. Evlerinde başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı bulunan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA


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