Haberler » Dünya » Katarlılara arazi satma vaadiyle 'Çiftlik Bank' benzeri dolandırıcılık çetesine operasyon düzenlendi - Haberler

Katarlılara arazi satma vaadiyle 'Çiftlik Bank' benzeri dolandırıcılık çetesine operasyon düzenlendi

Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığı iddia edilirken, kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yüksek karla Katarlılara satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandırmakla suçlanan 4 şüpheli Ankara’da yakalandı.

21.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:03 Katarlılara arazi satma vaadiyle 'Çiftlik Bank' benzeri dolandırıcılık çetesine operasyon düzenlendi
Kanal 'un yapılması planlanan bölgelerde Emiri'nin annesinin arazi aldığı iddia edilirken, Katarlılara arazi satılması dolandırıcılık konusu olmaya başladı. Kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yüksek karla Katarlılara satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandırmakla suçlanan 4 şüpheli 'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, arazi alım satımı yaparak yüksek kar sağlayacakları vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia eden şüphelileri takibe aldı.
Euronews.com'da Görüntüle

İstanbul, Ankara, Katar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

13:14   CHP'li Özel'den maden işçilerinin tazminatları için teklif - Haberler
13:03   İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi'nden EastMed adımı - Haberler
13:02   Milletvekili Toprak: "Sözleşme imzalandı, belediyelerimizin yükü hafifleyecek" - Haberler
12:58   Sinop'ta 'fuhşa teşvik' suçundan 5 kişi yakalandı - Haberler
12:55   Çocuklar SosyalBen ile yeteneklerini keşfediyor - Haberler
12:18   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi - Haberler
11:57   Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti - Haberler
11:08   Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babaya, indirimsiz müebbet istemi - Haberler
10:58   Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu - Haberler
10:26   Türkiye'nin en hızlı akan nehriydi şimdi ise göle döndü - Haberler
21.12.2019 13:17:23