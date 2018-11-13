Kate Middleton ve Meghan Markle Anma Törenini Ayrı Balkonlardan İzledi

Cambridge Düşesi Kate Middleton ve Sussex Düşesi Meghan Markle, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yılı için düzenlenen etkinliğine katıldı. Meghan Kraliyet Ailesi'nden ayrı bir balkona çıkınca 'Buna alışmalısın Meghan' yorumlarının hedefi oldu.

MARKLE ve MİDDLETON AYRI BALKONLARDAYDI

Kraliyet Ailesi dün tam kadro olarak Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıldönümünü için düzenlenen anma törenine katıldı. Arkasında 20 milyondan fazla ölü bırakan bu savaşı sona erdiren Mütareke Günü anma etkinliklerinde, Meghan Markle ve Kate Middleton'ın ayrı balkonlarda töreni izlemesi ise gözlerden kaçmadı.

Prens Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles, Kraliçe II. Elizabeth, Cambridge Düşesi Kate Middleton

KATE'İN TERCİHİ ALEXANDER MCQUEEN, MEGHAN'INKİ İSE GİVENCHY

Etkinlikte siyah Alexander McQueen marka military bir ceket seçen Kate Middleton Kraliçe Elizabeth ve Prens Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles ile aynı balkonda yer alıp etkinliği izlerken, Givenchy marka bir takım tercih eden Meghan Markle ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender ile başka bir balkondan etkiliği izledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender ve Meghan Markle

AYRI BALKONDA YER ALMALARI STATÜYE GÖRE BELİRLENDİ

Yakalarına gelincik çiçeği takan Düşes'lerin ayrı balkonlarda olması Kraliyet statülerine göre belirlendi. Ne var ki Twitter bu durumu görmezden gelmedi. Kate Middleton ve Meghan Markle hayranları ikiliyi kıyaslamaya başladı.

Kate Middleton

"HERKES YERİNİ BİLECEK MEGHAN"

Daha çok 'Herkes yerini bilecek Meghan' yorumları yapılırken bazıları da 'Kraliçe de olamayacaksın. Bu duruma alışsan iyi olur Meghan' gibi abartılı yorumlar yaptı.

Meghan Markle

KATE DAHA ŞIK YORUMLARI YAPILDI

Kıyafet konusuna da yorum yapan kullanıcılar, Kate Middleton'ı daha şık ve asil buldu.