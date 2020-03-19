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Kategori Mağazacıları Derneği: "Temel ihtiyaçlar dışında perakende noktaları kapatılsın"

Kategori Mağazacıları Derneği, temel ihtiyaçlar dışında perakende satış noktalarının kapatılmasının, Korona virüsün yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirlere katkı olacağını duyurdu.

19.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:40
Kategori Mağazacıları Derneği:
Kategori Mağazacıları Derneği, temel ihtiyaçlar dışında perakende satış noktalarının kapatılmasının, Korona virüsün yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirlere katkı olacağını duyurdu.

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, yeni tip Korona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele çerçevesinde, başta halk sağlığının ve çalışanların korunması amacıyla perakende işletmeler tarafından kamu otoritelerinin önerileri doğrultusunda önlemler alındığını ve uygulamaya koyulduğunu belirtti. Tınastepe şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz ortamda bir çok perakende işletmesinin faaliyetini geçici olarak durdurduğu kararını görmekteyiz. Cumhurbaşkanımızın 'evinizden çıkmayın' tavsiyesine paralel bir şekilde KMD üyeleri olarak beklentimiz, temel ihtiyaçlar dışında tüm perakende noktalarının kapatılması kararının kamu otoriteleri tarafından ivedilikle verilmesi yönündedir. Halk sağlığı gözetilerek alınacak daha geniş kapsamlı önlemlerde derneğimiz üyesi tüm kuruluşlar kamu otoritelerinin kararlarına bire bir uyacak ve desteğini sağlayacaktır". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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