Kategori mağazacılarına yeni başkan

Kategori Mağazacıları Derneği gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantısı ile yeni başkanını seçti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen dernek yönetim kurulu toplantısında yapılan seçimi kazanan Serkan Tınastepe derneğin yeni yönetim kurulu başkanı seçildi.



Tınastepe, Yenal Gökyıldırım'a katkılarından dolayı teşekkür ederek, dernek çalışmalarının aynı hızla ve verimlilikle süreceğini, tüm konuların en üst düzeyde takibinin devam edeceğini belirtti. Tınastepe sözlerine şöyle devam etti: "Yenal Bey, Yönetim Kurulumuzun üyesi olarak çalışmalarımıza desteğini sürdürmeye devam edecek. Mevcut işlerimizin önemli bir parçası olarak gördüğümüz derneğimiz, devamlı geliştirdiğimiz projeler, gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve verimli çalışmalarla perakende sektörünün gelişiminin önünü açmaya devam edecektir."



Yeni dönemde de ses getiren proje ve etkinliklere devam edeceğini belirten Tınastepe, sözlerine şöyle devam etti: "Derneğimizin güçlü üye yapısı ve temsil ettiği sektörün ekonomik boyutu, Yönetim Kurulumuza önemli bir sorumluluk veriyor. Bu sorumlulukla ve derneğimizin belirlenmiş misyonu çerçevesinde tüm çalışmalarımız hızla devam edecek. Hali hazırda devam eden çalışmalarımızı daha da büyütecek, yeni çalışma konularıyla faaliyet alanımızı genişleteceğiz. Sektörümüzün sorunlarını özenle ele alıp çözüm üretmek adına gerekli kurumlarda temsiliyetimizi artırıcı faaliyetlerde bulunacağız. Güçlü Yönetim Kurulumuz ve üyelerimizin desteğiyle verimlilik temelli çalışmalarımızın kısa sürede hız kazanacağına ve tüm sektörü kapsar hale geleceğine inancımız tamdır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA