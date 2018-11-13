Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,709451
|-0,10
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,403358
|-0,10
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,700355
|-0,09
|Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,054608
|-0,09
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,053791
|-0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,090475
|-1,70
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021094
|-1,37
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,050372
|-1,05
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,125914
|-0,97
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,303450
|-0,92
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,031038
|-3,38
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|60,050330
|-3,27
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,055715
|-2,67
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,679542
|-2,47
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,067034
|-2,43
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038079
|-1,66
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,042535
|-1,34
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,314233
|-1,17
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,560608
|-0,97
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,393878
|-0,96
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,329770
|-1,62
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025453
|-1,51
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015426
|-1,19
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,029643
|-1,18
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050731
|-1,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
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|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031144
|-1,22
|İş Portföy Altın Fonu
|0,024103
|-1,21
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,052413
|-1,21
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,049914
|-1,21
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,907940
|-1,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)