14 Kasım 2018, 14:53
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,129000 -0,38 Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,129000 -0,38
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,135236 -0,32
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,031824 -0,25
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,697180 -0,19
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022659 -0,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014848 -3,72
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020281 -0,54
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027353 -0,16
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022602 -0,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070246 -1,05
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033449 -0,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,027918 -1,40
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,033203 -0,34
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,068351 -0,28
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,805677 -0,28
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062927 -0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,029494 -0,50
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015360 -0,43
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,050519 -0,42
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,895231 -0,38
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021534 -0,43
Ak Portföy Altın Fonu 0,049698 -0,43
İş Portföy Altın Fonu 0,023999 -0,43
TEB Portföy Altın Fonu 0,052187 -0,43
HSBC Portföy Altın Fonu 1,899716 -0,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Araç
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:53