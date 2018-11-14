Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,129000
|-0,38
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,135236
|-0,32
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031824
|-0,25
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,697180
|-0,19
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022659
|-0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014848
|-3,72
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020281
|-0,54
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027353
|-0,16
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022602
|-0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,070246
|-1,05
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033449
|-0,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,027918
|-1,40
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,033203
|-0,34
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,068351
|-0,28
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,805677
|-0,28
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,062927
|-0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,029494
|-0,50
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015360
|-0,43
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050519
|-0,42
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,895231
|-0,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,021534
|-0,43
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,049698
|-0,43
|İş Portföy Altın Fonu
|0,023999
|-0,43
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,052187
|-0,43
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,899716
|-0,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Araç
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:53