Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,111562
|-0,82
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|529,645305
|-0,53
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,031660
|-0,52
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,053627
|-0,42
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,045546
|-0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,083154
|-0,93
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022419
|-0,81
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020204
|-0,38
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,050293
|-0,34
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,304225
|-0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|59,638990
|-0,82
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,055379
|-0,71
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,031196
|-0,56
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,787955
|-0,38
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,037466
|-0,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,898410
|-0,52
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,023062
|-0,30
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,024560
|-0,22
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,062813
|-0,18
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,802923
|-0,15
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,310119
|-0,77
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030521
|-0,37
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039533
|-0,37
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019844
|-0,31
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,833472
|-0,27
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|193,166876
|-0,46
|Finans Portföy Altın BYF
|19,145027
|-0,37
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,021477
|-0,26
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,030955
|-0,18
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,049611
|-0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)