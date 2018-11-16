16 Kasım 2018, 15:07
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 521,645659 -1,51
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,088845 -1,08
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022409 -0,92
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053137 -0,91
Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,053966 -0,90
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027111 -0,91
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,065437 -0,85
Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014887 -0,63
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050062 -0,46
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,124217 -0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068868 -1,68
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,888730 -1,27
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041530 -1,26
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036995 -1,26
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079773 -1,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062246 -0,90
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,788726 -0,79
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,026350 -0,55
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,038722 -0,37
TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,064675 -0,27
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019680 -0,83
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,819906 -0,74
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,904308 -0,67
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,929268 -0,53
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,409170 -0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 16,260096 -0,75
Finans Portföy Altın BYF 19,004210 -0,74
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 191,860543 -0,68
HSBC Portföy Altın Fonu 1,895555 -0,04
Ak Portföy Altın Fonu 0,049589 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
16 Kasım 2018 Cuma 15:07