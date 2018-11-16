Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|521,645659
|-1,51
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,088845
|-1,08
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022409
|-0,92
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,053137
|-0,91
|Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,053966
|-0,90
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027111
|-0,91
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,065437
|-0,85
|Ak Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014887
|-0,63
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,050062
|-0,46
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,124217
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,068868
|-1,68
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,888730
|-1,27
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041530
|-1,26
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,036995
|-1,26
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079773
|-1,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,062246
|-0,90
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,788726
|-0,79
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,026350
|-0,55
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,038722
|-0,37
|TEB Portföy Üç. Değ. Fon
|0,064675
|-0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019680
|-0,83
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,819906
|-0,74
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,904308
|-0,67
| Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,929268
|-0,53
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,409170
|-0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,260096
|-0,75
|Finans Portföy Altın BYF
|19,004210
|-0,74
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|191,860543
|-0,68
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,895555
|-0,04
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,049589
|-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)