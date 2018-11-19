Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,053202
|-1,71
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,022051
|-1,60
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,030930
|-1,58
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|4,829134
|-1,57
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,665891
|-1,52
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022023
|-2,14
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049447
|-1,23
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026802
|-1,14
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021362
|-1,10
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,047449
|-0,87
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030714
|-2,74
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|58,982657
|-2,01
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,054824
|-1,76
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,036419
|-1,56
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,065821
|-1,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,061344
|-1,45
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,773015
|-0,88
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,021150
|-0,51
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,045699
|-0,37
|TEB Portföy Üç. Değ. Fon
|0,064471
|-0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,028953
|-1,66
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,794666
|-1,39
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019419
|-1,33
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,880175
|-1,27
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,049828
|-1,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,049003
|-1,18
|İş Portföy Altın Fonu
|0,023665
|-1,18
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,030578
|-1,18
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,873300
|-1,17
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,051468
|-1,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)