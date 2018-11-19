19 Kasım 2018, 14:56
»»

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,053202 -1,71
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,022051 -1,60
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,030930 -1,58
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,829134 -1,57
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,665891 -1,52
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022023 -2,14
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049447 -1,23
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026802 -1,14
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021362 -1,10
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,047449 -0,87
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030714 -2,74
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,982657 -2,01
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,054824 -1,76
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036419 -1,56
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065821 -1,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,061344 -1,45
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,773015 -0,88
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,021150 -0,51
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,045699 -0,37
TEB Portföy Üç. Değ. Fon 0,064471 -0,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028953 -1,66
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,794666 -1,39
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019419 -1,33
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,880175 -1,27
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,049828 -1,21
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu 0,049003 -1,18
İş Portföy Altın Fonu 0,023665 -1,18
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030578 -1,18
HSBC Portföy Altın Fonu 1,873300 -1,17
TEB Portföy Altın Fonu 0,051468 -1,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:56