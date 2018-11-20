Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,040415
|-0,62
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,035852
|-0,41
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,131633
|-0,40
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,239008
|-0,39
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,033963
|-0,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021062
|-1,40
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,029257
|-0,89
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049014
|-0,88
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,292097
|-0,63
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,116491
|-0,52
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
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|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029559
|-3,76
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|56,850337
|-3,62
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,053172
|-3,01
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,064625
|-1,82
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024113
|-1,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,061063
|-0,46
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,017853
|-0,32
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016583
|-0,25
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,033134
|-0,23
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|1,109705
|-0,14
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,788669
|-0,33
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039443
|-0,31
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,874730
|-0,29
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019365
|-0,28
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,917951
|-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)