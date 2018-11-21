Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
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|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,129933
|-1,29
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|260,141014
|-1,13
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,021741
|-1,06
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,644587
|-1,00
|Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,052487
|-0,93
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013821
|-6,44
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,997962
|-1,54
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020751
|-1,48
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,279422
|-0,98
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,106259
|-0,92
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,276651
|-3,24
|Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,058013
|-3,22
|Finans Portföy BIST-30 End. (HSY) BYF
|47,404783
|-3,18
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,087053
|-3,18
|İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF
|31,887862
|-3,17
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,037910
|-2,72
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,314715
|-2,25
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,548665
|-1,78
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,392177
|-1,75
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,219859
|-1,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,933822
|-2,60
|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,171840
|-2,47
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029124
|-2,46
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038540
|-2,29
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025481
|-2,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)