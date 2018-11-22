22 Kasım 2018, 16:08
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 515,527824 -1,52
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,589587 -1,24
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,410860 -1,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,169040 -0,74
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,183821 -0,70
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022163 -0,94
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,493007 -0,24
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,477965 -0,14
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,120120 -0,04
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,388704 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,032191 -0,80
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,844159 -0,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,050089 -0,50
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,036127 -0,28
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,674707 -0,22
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,000965 -0,16
Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,031349 -0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,877844 -0,05
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014145 -0,01
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,395778 0,00
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Altın BYF 18,993423 -1,42
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 192,013631 -1,10
Finans Portföy Gümüş BYF 16,443796 -0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
22 Kasım 2018 Perşembe 16:08