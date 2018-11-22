Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|515,527824
|-1,52
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,589587
|-1,24
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,410860
|-1,08
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,169040
|-0,74
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,183821
|-0,70
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022163
|-0,94
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,493007
|-0,24
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,477965
|-0,14
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,120120
|-0,04
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,388704
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,032191
|-0,80
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,844159
|-0,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,050089
|-0,50
| Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,036127
|-0,28
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|1,674707
|-0,22
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,000965
|-0,16
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,031349
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,877844
|-0,05
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014145
|-0,01
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,395778
|0,00
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Finans Portföy Altın BYF
|18,993423
|-1,42
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|192,013631
|-1,10
|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,443796
|-0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
22 Kasım 2018 Perşembe 16:08