23 Kasım 2018, 15:42
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Logos Portföy Özel Sek.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010859 -17,70
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044063 -1,04
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,724890 -0,98
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051841 -0,87
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,160124 -0,87
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,987422 -1,71
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021905 -1,16
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026533 -0,94
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014021 -0,88
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048529 -0,87
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035835 -1,47
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065813 -1,25
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023913 -1,17
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063966 -1,13
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029248 -0,92
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,060018 -0,83
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,752849 -0,64
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,903679 -0,39
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,950589 -0,36
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,024664 -0,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038443 -0,94
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019265 -0,87
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,779469 -0,85
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,860045 -0,85
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,913261 -0,61
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 16,311043 -0,81
Finans Portföy Altın BYF 18,875297 -0,62
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 190,834361 -0,61
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030664 -0,61
Ak Portföy Altın Fonu 0,049142 -0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Sek
23 Kasım 2018 Cuma 15:42