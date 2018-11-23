Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,010859
|-17,70
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,044063
|-1,04
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|4,724890
|-0,98
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,051841
|-0,87
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,160124
|-0,87
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,987422
|-1,71
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021905
|-1,16
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026533
|-0,94
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014021
|-0,88
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048529
|-0,87
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035835
|-1,47
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,065813
|-1,25
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023913
|-1,17
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063966
|-1,13
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029248
|-0,92
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,060018
|-0,83
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,752849
|-0,64
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,903679
|-0,39
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|5,950589
|-0,36
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,024664
|-0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038443
|-0,94
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019265
|-0,87
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,779469
|-0,85
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,860045
|-0,85
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,913261
|-0,61
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Finans Portföy Gümüş BYF
|16,311043
|-0,81
|Finans Portföy Altın BYF
|18,875297
|-0,62
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|190,834361
|-0,61
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,030664
|-0,61
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,049142
|-0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)