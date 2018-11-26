26 Kasım 2018, 15:11
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Vakıf Portföy Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,035194 -0,62
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,623584 -0,50
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,021437 -0,50
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,701470 -0,50
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,033290 -0,49
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013170 -6,07
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021532 -1,70
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020704 -1,25
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019943 -1,04
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048164 -0,75
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 55,337376 -1,41
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064918 -1,36
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023623 -1,21
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028895 -1,21
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052187 -0,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,059731 -0,48
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,993699 -0,44
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,746364 -0,37
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,032885 -0,25
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,550920 -0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028818 -0,76
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015087 -0,70
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,049661 -0,65
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,881679 -0,60
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019158 -0,56
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 16,055258 -1,57
İş Portföy Altın Fonu 0,023567 -0,71
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030447 -0,71
Ak Portföy Altın Fonu 0,048795 -0,71
TEB Portföy Altın Fonu 0,051236 -0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:11