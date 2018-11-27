27 Kasım 2018, 15:42
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029993 -0,92
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,997029 -0,89
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 506,027127 -0,77
Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu 0,034924 -0,77
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,051258 -0,74
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020955 -2,68
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019783 -0,80
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026250 -0,42
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,251528 -0,11
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,048143 -0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031584 -0,65
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,059389 -0,57
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,541795 -0,42
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,046197 -0,41
Meksa Portföy İki. Değ. Fon 0,049759 -0,39
Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,545042 -0,38
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,843134 -0,62
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,761692 -0,61
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,015010 -0,51
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019068 -0,47
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028686 -0,46
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Gümüş BYF 15,899408 -0,97
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 187,965294 -0,96
Finans Portföy Altın BYF 18,603207 -0,91
Ak Portföy Altın Fonu 0,048545 -0,51
İş Portföy Altın Fonu 0,023447 -0,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) İstanbul
27 Kasım 2018 Salı 15:42