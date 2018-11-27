Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,029993
|-0,92
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|1,997029
|-0,89
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|506,027127
|-0,77
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,034924
|-0,77
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,051258
|-0,74
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020955
|-2,68
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019783
|-0,80
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026250
|-0,42
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,251528
|-0,11
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048143
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,031584
|-0,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,059389
|-0,57
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,541795
|-0,42
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,046197
|-0,41
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,049759
|-0,39
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,545042
|-0,38
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,843134
|-0,62
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,761692
|-0,61
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015010
|-0,51
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019068
|-0,47
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,028686
|-0,46
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Finans Portföy Gümüş BYF
|15,899408
|-0,97
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|187,965294
|-0,96
|Finans Portföy Altın BYF
|18,603207
|-0,91
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,048545
|-0,51
|İş Portföy Altın Fonu
|0,023447
|-0,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)