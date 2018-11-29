29 Kasım 2018, 14:51
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,029766 -0,24
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 1,986967 -0,22
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186179 -0,15
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040291 -0,14
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 263,385423 -0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012920 -2,20
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,490216 -0,22
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,475701 -0,16
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019648 -0,13
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,117859 -0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,168963 -0,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,995773 -0,37
Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,031288 -0,14
İş Portföy Üç. Değişken Fon 1,106133 -0,14
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,684030 -0,09
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009618 -0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,028430 -0,54
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,014880 -0,49
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,049040 -0,46
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,871242 -0,42
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038623 -0,42
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Finans Portföy Altın BYF 18,549145 -0,68
Finans Portföy Gümüş BYF 15,842057 -0,57
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 187,693041 -0,54
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,030028 -0,49
İş Portföy Altın Fonu 0,023243 -0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
29 Kasım 2018 Perşembe 14:51