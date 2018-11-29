Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,029766
|-0,24
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|1,986967
|-0,22
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,186179
|-0,15
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040291
|-0,14
|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|263,385423
|-0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012920
|-2,20
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,490216
|-0,22
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,475701
|-0,16
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019648
|-0,13
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,117859
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,168963
|-0,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,995773
|-0,37
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,031288
|-0,14
|İş Portföy Üç. Değişken Fon
|1,106133
|-0,14
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|1,684030
|-0,09
|İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon
|0,009618
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,028430
|-0,54
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,014880
|-0,49
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,049040
|-0,46
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,871242
|-0,42
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038623
|-0,42
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|Finans Portföy Altın BYF
|18,549145
|-0,68
|Finans Portföy Gümüş BYF
|15,842057
|-0,57
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|187,693041
|-0,54
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,030028
|-0,49
|İş Portföy Altın Fonu
|0,023243
|-0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)