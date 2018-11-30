Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|499,565324
|-1,84
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,050501
|-1,49
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,042941
|-1,42
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,021484
|-1,25
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,032567
|-1,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020868
|-2,00
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,047854
|-1,60
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020864
|-1,13
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026019
|-0,79
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|1,998000
|-0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,052904
|-2,28
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029726
|-2,09
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023697
|-1,82
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|57,267017
|-1,77
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063428
|-1,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,049520
|-0,87
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,058697
|-0,56
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,739835
|-0,38
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|5,999760
|-0,30
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016595
|-0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,018799
|-1,47
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,737146
|-1,43
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,817418
|-1,26
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,899244
|-0,93
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,014783
|-0,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|18,410342
|-0,75
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,047803
|-0,67
|HSBC Portföy Altın Fonu
|1,828235
|-0,66
|İş Portföy Altın Fonu
|0,023090
|-0,66
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,050205
|-0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)