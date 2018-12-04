Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
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|Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,010744
|-0,04
|TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|15,667035
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,801791
|-1,16
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083509
|-1,10
|İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,026769
|-1,04
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,016907
|-0,98
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,319166
|-0,82
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,216389
|-1,26
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,227696
|-1,07
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,428833
|-0,45
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,039656
|-0,37
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,089026
|-0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,206234
|-0,46
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013564
|-0,38
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,011665
|-0,37
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026272
|-0,18
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,030689
|-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Sek
04 Aralık 2018 Salı 15:53