04 Aralık 2018, 15:53
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Logos Portföy Özel Sek.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010744 -0,04
TEB Portföy Bir. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 15,667035 -0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,801791 -1,16
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083509 -1,10
İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026769 -1,04
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,016907 -0,98
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,319166 -0,82
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,216389 -1,26
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,227696 -1,07
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,428833 -0,45
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039656 -0,37
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,089026 -0,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,206234 -0,46
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013564 -0,38
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011665 -0,37
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026272 -0,18
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,030689 -0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Sek
04 Aralık 2018 Salı 15:53