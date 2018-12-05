05 Aralık 2018, 15:08
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Finans Portföy FTSE İst.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 263,244058 -0,57
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,603138 -0,48
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,419872 -0,46
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,186493 -0,40
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172001 -0,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,298228 -0,25
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,120331 -0,10
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021257 -0,08
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,081694 -0,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,469841 -2,32
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 12,199174 -2,28
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053362 -2,14
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042610 -2,08
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081774 -2,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 15,026380 -1,25
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,039221 -1,10
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,320215 -1,09
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,909141 -0,98
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,416683 -0,85
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,965722 -0,95
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,908664 -0,75
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029935 -0,66
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026119 -0,58
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,758688 -0,37


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:08