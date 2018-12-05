Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF
|263,244058
|-0,57
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,603138
|-0,48
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,419872
|-0,46
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,186493
|-0,40
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,172001
|-0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,298228
|-0,25
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,120331
|-0,10
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,021257
|-0,08
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,081694
|-0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|57,469841
|-2,32
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|12,199174
|-2,28
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,053362
|-2,14
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042610
|-2,08
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,081774
|-2,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|15,026380
|-1,25
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,039221
|-1,10
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,320215
|-1,09
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,909141
|-0,98
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,416683
|-0,85
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,965722
|-0,95
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,908664
|-0,75
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029935
|-0,66
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026119
|-0,58
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,758688
|-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)