Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|516,323413
|-1,60
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,599035
|-0,68
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,417362
|-0,60
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,171139
|-0,50
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,185605
|-0,48
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,050058
|-0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,884044
|-2,58
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041526
|-2,54
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079859
|-2,34
|ING Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,276072
|-0,72
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,103531
|-0,68
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,019753
|-1,01
|İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon
|0,020878
|-0,41
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|2,806604
|-0,39
|Garanti Portföy Üç. Değ. Fon
|1,676045
|-0,26
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,025379
|-0,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,038991
|-0,29
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,456353
|-2,59
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,178754
|-1,96
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|193,793053
|-1,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
06 Aralık 2018 Perşembe 14:25