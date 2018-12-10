Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|509,576328
|-1,69
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,018910
|-1,01
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,413516
|-0,83
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,052209
|-0,70
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,044423
|-0,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020905
|-2,35
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,048764
|-1,42
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,122441
|-0,51
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,299875
|-0,50
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021702
|-0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|56,830539
|-3,55
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,052555
|-3,40
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029694
|-3,14
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,062393
|-1,62
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023823
|-1,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,000851
|-0,93
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,050385
|-0,32
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,046289
|-0,26
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,778224
|-0,24
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,060934
|-0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,865839
|-1,47
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,019385
|-0,70
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,797279
|-0,59
|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,015414
|-0,48
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,029463
|-0,43
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
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|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|192,204873
|-1,78
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,034230
|-1,75
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,332666
|-0,98
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,031097
|-0,50
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,052313
|-0,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)