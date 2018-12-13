13 Aralık 2018, 14:23
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Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039425 -0,87 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,039425 -0,87
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584395 -0,84
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,407351 -0,77
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,167759 -0,77
TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182281 -0,72
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013377 -0,73
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,419064 -0,43
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,300774 -0,29
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021622 -0,22
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,077777 -0,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035989 -4,47
Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,313527 -3,75
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7,476198 -3,57
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039525 -3,52
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103315 -3,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,037764 -2,33
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,599855 -2,13
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,310756 -2,04
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,219496 -1,91
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,887309 -1,58
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,863851 -3,12
İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028706 -2,53
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,085517 -2,52
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,932032 -2,21
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025417 -2,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 195,554031 -0,20
QNB Finans Portföy Altın BYF 19,429133 -0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
13 Aralık 2018 Perşembe 14:23