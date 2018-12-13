Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,039425
|-0,87
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,584395
|-0,84
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,407351
|-0,77
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,167759
|-0,77
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,182281
|-0,72
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013377
|-0,73
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,419064
|-0,43
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,300774
|-0,29
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021622
|-0,22
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,077777
|-0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,035989
|-4,47
|Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF
|11,313527
|-3,75
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|7,476198
|-3,57
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039525
|-3,52
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,103315
|-3,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,037764
|-2,33
|Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon
|14,599855
|-2,13
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,310756
|-2,04
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,219496
|-1,91
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,887309
|-1,58
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,863851
|-3,12
|İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028706
|-2,53
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,085517
|-2,52
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|0,932032
|-2,21
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,025417
|-2,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|195,554031
|-0,20
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,429133
|-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)