Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|516,335025
|-0,47
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,406147
|-0,30
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,181768
|-0,28
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,039347
|-0,20
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,186210
|-0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,016672
|-0,43
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021570
|-0,24
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,486566
|-0,07
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,498574
|-0,03
| Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049316
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,053281
|-0,49
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,063184
|-0,13
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,066748
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Taaleri Portföy Değ. Fon
|0,546797
|-0,12
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,015737
|-0,06
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,019627
|-0,03
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,016629
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,274913
|-0,79
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,738179
|-0,46
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|194,778967
|-0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
14 Aralık 2018 Cuma 15:22