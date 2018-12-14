Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. İkinci Borç. Araç. Gr. EYF
|0,054893
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,024122
|-0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,014917
|-0,18
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021842
|-0,18
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,055410
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,012859
|-0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,012887
|-0,29
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012902
|-0,29
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,012843
|-0,23
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012401
|-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
14 Aralık 2018 Cuma 15:26